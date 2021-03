COVID AVEZZANO, LUTTO PER MORTE RAGIONIERE 48ENNE; VITTIME IN MARSICA SALITE A 210

AVEZZANO – E’ scomparso ieri, ad Avezzano, Ivan Di Pietro, stroncato dal Covid a 48 anni.

Una notizia tragica per la città marsicana. Come si legge sul quotidiano Il Centro, Di Pietro era conosciuto in città in quanto ragioniere della concessionaria per auto Sterpetti di via XX Settembre. Anni prima aveva lavorato alla concessionaria De Cecco auto.

Ha lottato tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila dove è morto ieri nel primo pomeriggio all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Lascia un bimbo di 10 anni e la moglie Mariagrazia.

Altro lutto a Celano, a causa del covid, per la scomparsa di Alba Del Vecchio, 62 anni. Anche lei, come Di Pietro, ricoverata in seguito alle gravi complicanze insorte dopo aver contratto il virus. La donna lascia il figlio Lorenzo.

Intanto ieri la Marsica ha fatto registrare 36 contagi: Aielli 1, Avezzano 10, Celano 3, Luco dei Marsi 1, Magliano de’ Marsi 5, Ortucchio 3, Pescina 1, San Benedetto dei marsi 1, Scurcola Marsica 7 e Tagliacozzo 4. Mentre il comune di Sante Marie è stato dichiarato zona rossa.

