COVID AVEZZANO, NELLE SCUOLE SUPERIORI NUOVA SERIE DI TEST PER I MATURANDI

AVEZZANO – Nuova serie di test anti-covid, volontari e gratuiti, per i maturandi degli istituti superiori di Avezzano: chiusa la prima tranche di tamponi antigenici agli istituti “Ettore Majorana”, (122) “Benedetto Croce” (129) e “Vitruvio Pollione”, (250) dove gli studenti sono risultati tutti negativi, l’amministrazione Di Pangrazio, in perfetta sintonia coi dirigenti didattici, ha messo in agenda un’altra settimana di controlli.

La squadra degli addetti ai lavori, con in testa gli assessori, Maria Teresa Colizza e Patrizia Gallese, con l’ausilio di dipendenti comunali e volontari della protezione civile, entrerà in azione lunedì 3, dalle 8.30 alle 13, nella palestra interna dell’istituto “Arrigo Serpieri”. Il giorno successivo, martedì 4, toccherà ai maturandi del liceo artistico, “Vincenzo Bellisario”: i tamponi saranno effettuati dalle 8.30 alle 13, nella palestra della scuola.

Al liceo classico “Alessandro Torlonia” gli studenti del quinto potranno effettuare i test mercoledì 5, sempre nella palestra interna dell’istituto superiore, dalle 8.30 alle 13. Il quarto giorno di test interesserà i maturandi dell’istituto di istruzione superiore “Galileo Galilei”, stavolta dalle 8.30 alle 12.30, nella palestra interna. Il secondo ciclo di tamponi antigenici agli studenti del quinto anno delle superiori chiude i battenti al liceo “Benedetto Croce” venerdì 7 dalle 8.30 alle 13.

L’obiettivo, come ha spiegato il sindaco, Gianni Di Pangrazio, in più occasioni, “è quello di far svolgere gli esami di maturità in sicurezza, individuando eventuali casi di studenti contagiati asintomatici da mettere in quarantena per evitare la diffusione del contagio. I tamponi antigenici rapidi saranno ripetuti ogni 15 giorni. Il Comune, quindi, resta in prima linea per il contrasto al coronavirus”.