COVID: AVEZZANO, STUDENTI LICEO POLLIONE POSITIVI DOPO FESTA, SCATTA SCREENING

AVEZZANO – Escalation contagi da Covid-19 da evitare: sospesa l’attività in presenza per gli studenti del liceo scientifico “Vitruvio Pollione”, -in seguito alla scoperta di numerosi studenti risultati positivi dopo la mega festa in un locale-, l’amministrazione comunale dispone una campagna di screening aperta a tutti gli alunni dell’istituto e i familiari, i docenti e il personale Ata per mercoledì 15 dicembre, dalle 14.30 alle 18.30, al castello Orsini.

Esaminata la situazione con l’altissimo numero di persone a rischio contagio, -la scuola è frequentata da circa 1500 studenti di tutta la Marsica-, il vice sindaco, Domenico Di Berardino, che in accordo con la dirigente didattica e la responsabile del servizio prevenzione della Asl ha subito disposto lo stop alla didattica in presenza dal 13 al 18 dicembre con l’attivazione della didattica a distanza, ora ha allargato il campo delle attività anti-covid attivando, tramite ordinanza, uno screening riservato a tutti gli studenti e, naturalmente, alle persone, familiari, docenti e personale ata in primis che sono stati a contatto con i partecipanti alla mega festa.

“Vista la situazione e l’altissimo numero di persone a rischio”, afferma l’assessore all’emergenza sanitaria, Maria Teresa Colizza, “l’amministrazione Di Pangrazio, da sempre in prima linea per contrastare la pandemia, in sintonia con il dipartimento di igiene e prevenzione della Asl che ha attivato le procedure di tracciamento e controlli, ha organizzato la campagna di test antigenici gratuiti al castello Orsini”. L’allarme della dirigente didattica del liceo scientifico è scattato in seguito alla scoperta di alcuni casi di positività al test rapido Covid 19 degli studenti che hanno partecipato a una affollatissima festa (l’8 dicembre) con circa 400 persone.