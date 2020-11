COVID, AZZOLINA: “AL LAVORO PER RITORNO IN CLASSE, CAPISCO DESIDERIO STUDENTI SCHOOL FOR FUTURE”

ROMA- “Capisco la voglia di tornare in classe di tutti quei ragazzi e ragazze che ieri hanno deciso di manifestare, dando vita al movimento #SchoolsForFuture e altre iniziative analoghe”.

Lo scrive su fb la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

“A loro dico che stiamo lavorando per questo. Lavoriamo per evitare che siano gli studenti a pagare conseguenze troppo alte a causa di questa emergenza. Possiamo farcela, collaborando fra Istituzioni. Come è accaduto ieri a Palermo”, aggiunge.

“Con il dialogo e il reciproco impegno abbiamo evitato la chiusura delle scuole. Questo è fare politica. Questo è avere senso dello Stato e pensare al bene dei nostri ragazzi”, conclude Azzolina.

