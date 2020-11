COVID, AZZOLINA CONVOCA SINDACI CITTA’ METROPOLITANE: “FARE SQUADRA PER RIAPERTURA SCUOLE”

ROMA – ‘Fare squadra’ sulla riapertura delle scuole, mantenendo aperte quelle che nonostante la pandemia hanno continuato a lavorare in presenza.

E’ questo, a quanto si apprende, l’obiettivo di una riunione convocata domani dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, con i sindaci della città metropolitane, che da sole rappresentano un terzo della popolazione italiana, oltre 21 milioni di abitanti.

L’obiettivo dell’incontro di domani tra la ministra Azzolina e i sindaci delle grandi aree urbane sarà la riapertura della scuole in generale, con attenzione a come tornare in classe e a come mantenere aperta il più possibile la scuola.

