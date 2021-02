COVID, AZZOLINA: “EMERGENZA PSICOLOGICA TRA I PIU’ GIOVANI”

RONMA – “Ho voluto che fosse rilanciata l’alleanza con l’Ordine nazionale degli psicologi, per offrire alle scuole uno strumento in più, soprattutto in questo momento di pandemia, in cui le nostre vite e abitudini sono state tutte stravolte, anche quelle dei giovani.

Così la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in un messaggio postato su Facebook, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo: “Abbiamo capito per tempo quanto stava accadendo, già dall’estate abbiamo investito fondi per il supporto psicologico di studentesse e studenti”.

“Un lavoro che deve essere portato avanti. I dati che abbiamo raccolto, insieme all’Ordine degli psicologi, sono preoccupanti. Descrivono i nostri ragazzi come più tristi, irritati, inclini agli sbalzi d’umore. C’è un’emergenza nell’emergenza e non possiamo ignorarla. Di questo e anche delle nuove Linee guida per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo si parlerà il 9 febbraio, in occasione del Safer Internet Day 2021”.

