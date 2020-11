COVID: BASSETTI, “4-5 PARAMETRI PIU’ CHE SUFFICIENTI”

GENOVA – “Il sistema dei 21 parametri sul covid non è fatto male, ma quando si guardano l’Rt, il riempimento degli ospedali, l’affollamento dei pronto soccorso e delle terapie intensive e infine il numero dei tamponi positivi penso potrebbe essere abbastanza. Sono i 4-5 parametri più indicativi e significativi rispetto ai 21”. Così l’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti oggi pomeriggio via Facebook si schiera a favore di una modifica dei parametri per categorizzare il rischio covid nelle Regioni.

“Il sistema funziona ma andrebbe semplificato – sostiene Bassetti – Sarebbe inoltre importante conteggiare a livello ministeriale non solo i tamponi molecolari, ma anche tutti i test rapidi che si fanno. Con questo conto, la percentuale di positivi scenderebbe moltissimo probabilmente di 4-5 volte. Almeno in alcune Regioni dove di fanno di routine. Ci vuole dinamicità nella gestione del Covid”.

