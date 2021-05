COVID, BASSETTI: “A SETTEMBRE-OTTOBRE PARTITA FINITA”

ROMA – “A settembre-ottobre credo che la partita sarà finita”.

Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1, parlando della pandemia di Covid-19 in Italia. “I numeri – sottolinea – stanno scendendo rapidamente, 100 persone che in un giorno lasciano la terapia intensiva sono molte”. Quanto alle mascherine “quando arriveremo a 30 milioni di persone vaccinate, a 3 settimane dalla prima dose, potremo togliere”. Quando? “Da metà giugno in poi all’aperto penso che le mascherine vadano tolte”, prevede Bassetti.