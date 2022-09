ROMA – “La quarantena a 5 giorni deve essere l’anticamera per arrivare a eliminarla presto. Molto presto. A chi è asintomatico si dovrebbe dare la possibilità di uscire indossando la mascherina (come dice CDC). Sarebbe una decisione intelligente e utile. Per convivere meglio con il Covid”. Lo scrive su Twitter il direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti.