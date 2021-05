COVID, BASSETTI: “FUORI DA SECONDA ONDATA, ORA VACCINARE TUTTE LE PERSONE FRAGILI”

ROMA – “Sicuramente da questa seconda ondata siamo praticante fuori”.

Lo dice all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova: “Di accessi in ospedale ora ce ne sono talmente pochi che in pratica gli ospedali devono svuotarsi dei casi presi in carico nei mesi precedenti. Quindi la seconda ondata la stiamo mettendo completamente alle spalle. Adesso però – avverte Bassetti – si deve fare di tutto entro ottobre, quando avremo certamente dei nuovi casi perché questo virus, lo abbiamo imparato, ha un andamento stagionale, per arrivarci con la popolazione più debole vaccinata al 100%”.

“L’immunità di gregge – ricorda l’infettivologo – ci dice che dobbiamo arrivare al 70% della popolazione generale vaccinata. Va bene se arriviamo al 70% della popolazione generale, ma dobbiamo arrivare al 100% delle fasce a rischio. Su queste categorie dobbiamo fare una campagna per vaccinarli tutti, non possiamo permetterci di lasciarne fuori neanche uno. Li dobbiamo convincere. Bisogna tornare a parlare con questa gente”.

“Quella che secondo me è una grave mancanza del ministero della Salute – afferma Bassetti – è che una seria campagna informativa non sia mai stata fatta. Noi siamo arrivati fin qui che la gente si è vaccinata perché ha visto quel che è successo negli ospedali o per quel che ha letto sui giornali e basta. Ma non si è mai vista – sostiene – una campagna informativa fatta dal ministero che a spron battuto, con spot ogni sera ininterrottamente, spiegava l’importanza della vaccinazione. Così andava fatta, come negli altri Paesi. Bisogna parlare e spiegare a queste persone. Se si parla e si spiega molti si convincono. Alla fine – conclude – può rimanere uno zoccolo duro” di non vaccinati “ma non più del 5%”.