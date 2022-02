COVID, BASSETTI: “IN ITALIA NUMERO MORTI TROPPO ALTO, RIVEDERE CLASSIFICAZIONE”

GENOVA – “Nonostante la variante Omicron e i vaccini ci stiano portando fuori dalla pandemia, il numero di morti classificati come Covid in Italia, è troppo alto anche rispetto agli altri Paesi europei e non solo. In questa fase sono moltissimi i decessi con Covid e non a causa del Covid”.

Lo ribadisce l’infettivologo genovese Matteo Bassetti pubblicando via Facebook una notizia sulla significativa riduzione della mortalità e della letalità del virus nelle ultime settimane in Danimarca.

“Bisogna differenziare chi ha sintomi e segni del Covid, da chi invece è asintomatico per Covid e ha qualcos’altro. Solo così – ha aggiunto-potremo capire cosa sta succedendo, ridando oltretutto dignità ai vaccini che da questa classificazione italica non ne hanno giovato”.