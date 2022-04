COVID, BASSETTI: “POSITIVITA’ DI DRAGHI DIMOSTRA INUTILITA’ MASCHERINE”

ROMA – “Draghi usa la mascherina in modo maniacale e il fatto che si sia contagiato dimostra che indossarla, ora, non serve a niente, questa variante buca anche mascherine perché questo virus è contagioso”.

Lo ha detto a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, Matteo Bassetti, direttore clinica Malattia Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova.

A una domanda se la positività di Draghi potesse dipendere dal fatto che ha fatto la terza dose lo scorso novembre, quindi 5 mesi fa, Bassetti ha risposto di no, “Draghi è ampiamente coperto per le forme gravi. Lui potrà attendere la quarta dose in autunno. E speriamo di non dover utilizzare i vecchi vaccini, ne servono di aggiornati”.

Sulla durata della quarantena per il premier, l’infettivologo ha gli ha consigliato di fare un tampone tra 72 ore”, teoricamente “se negativo potrebbe già uscire. Ma purtroppo per la legge questo non è possibile…”.

In assenza di sintomi, Bassetti infine consiglierebbe al presidente “zero farmaci, non dovrebbe prendere nulla. Altrimenti può assumere degli antinfiammatori”.