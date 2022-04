COVID, BASSETTI: “QUINTA ONDATA FINITA, SARA’ PASQUA COME PRIMA DI PANDEMIA”

GENOVA – “Ci prepariamo per il lungo weekend pasquale con un solo paziente ricoverato con Covid, senza alcun segno di malattia. Questa quinta ondata di ricoveri ospedalieri iniziati nello scorso autunno è ormai giunta al termine. Finita l’ultima ondata, non la presenza del virus che è ormai endemico. Dopo due Pasque molto tristi e con libertà limitata e vigilata, ci apprestiamo a viverne una finalmente come le altre 2019. Una Pasqua serena e cristiana”. Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, sui social.