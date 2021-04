L’AQUILA – “A livello di contagi probabilmente siamo arrivati al picco, lo abbiamo raggiunto in molte regioni, credo che adesso assisteremo a una fase di stabilità e poi dovremmo assistere a una discesa che ci auguriamo tutti sia il più rapida possibile. Per iniziare a vedere meno decessi e che gli ospedali si svuotino, bisognerà attendere almeno tre o quattro settimane. Questa è l’evoluzione naturale di ogni curva epidemica, che ha una durata che varia tra le quattro e le otto settimane”.

Così l’infettivologo Matteo Bassetti è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle sei del mattino.

Sulla campagna vaccinale afferma Bassetti: “Su questa terza ondata le vaccinazioni non hanno inciso come avremmo voluto. In questi primi due mesi dell’anno non siamo stati bravi a mettere in sicurezza almeno le persone più fragili. Ora è il momento di non perdere più tempo, entro aprile tutte le persone over 80 e molte over 70 devono essere vaccinate. Ho incontrato il Generale Figliuolo a Genova e sono rimasto ben impressionato da lui e dal Capo della Protezione Civile, Curcio. Ho visto tanta concretezza e tanto pragmatismo. E’ giusto dare fiducia al generale Figliuolo. Penso e spero che per la metà di aprile dovremmo riuscire ad arrivare a vaccinare almeno 400.000 persone al giorno”.