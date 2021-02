COVID: BELLACHIOMA “DOPO 95MILA MORTI ANCORA FENOMENI IN GIRO SENZA MASCHERINA…”

TERAMO – “Io dico solo che quello che ho visto oggi sui lungomari e sui corsi principali delle città abruzzesi e non è un qualcosa di assurdo. Capisco che la gente vuole vivere, quello che non capisco è perché dopo 95.000 morti ancora ci sono fenomeni che vanno in giro senza mascherina o gente che si accalca per prendere un gelato, una pizza o un aperitivo. Sarà che io ci sono passato con il Covid ma a me tutto questo fa paura. Speriamo bene amici”.

Così sul suo profilo facebook il parlamentare abruzzese della Lega, Giuseppe Bellachioma.

Download in PDF©