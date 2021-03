COVID, BERTOLASO: “TUTTA ITALIA VERSO ZONA ROSSA, BISOGNA VACCINARE”

ROMA – I numeri dei nuovi contagiati crescono, complice soprattutto la variante inglese. E i colori delle diverse zone d’Italia potrebbero mutare di ora in ora. Per questo Guido Bertolaso, consulente del presidente di Regione Lombardia per il Piano Vaccinale, teme che “tutta Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa. La Lombardia, per quello che ha passato nei mesi scorsi, è più vulnerabile rispetto ad altre regioni, ma non sono preoccupato per questa regione più che per altre”.

E Bertolaso aggiunge: “È fuori discussione che bisogna vaccinare. Si può fare molto di più rispetto a quello che già stiamo facendo rispetto a questa situazione. Bisogna andare a Bruxelles a battere i pugni”. Se gli specializzandi non vorranno volontariamente offrirsi per aiutare nella somministrazione del vaccino anti-covid, Bertolaso intende ricorrere anche alla precettazione. Perché per il consulente della campagna vaccinale della Lombardia aderire è un “obbligo” e “se non lo si vuole rispettare volontariamente, lo si rispetta con le leggi proprie dello stato”.

