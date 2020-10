COVID: BIMBO POSTITIVO IN SCUOLA INFANZIA CIVITATOMASSA, FRAZIONE DI SCOPPITO

L’AQUILA – “Ci è stato comunicato un caso di positività al Covid 19 presso una sezione della Scuola dell’infanzia Flli Grimm di Civitatomassa. Insieme al Direttore didattico e alla referente covid dell’Istituto, abbiamo messo in atto tutte le procedure necessarie al contenimento dei contagi. Il Dipartimento di Igiene e prevenzione competente ha ricostruito i contatti e avvertito tutte le persone che dovranno osservare il periodo di quarantena. E’ stata prevista la chiusura della sezione interessata e la sanificazione straordinaria del plesso scolastico”.

A renderlo noto il sindaco di Scoppito, comune ha pochi chilometri dall’Aquila, Marco Giusti, sul suo profilo facebook.

“Queste operazioni consentiranno di proseguire le attività didattiche delle altre sezioni in sicurezza. Cio’ significa che per le altre sezioni lunedi la scuola sarò regolarmente aperta”.

“A margine vorrei esprimere la vicinanza e la solidarietà della nostra comunità alla famiglia interessata con l’auspicio che questa vicenda sia messa presto alle spalle. In questi mesi tutti abbiamo lavorato duramente per garantire la riapertura delle scuole Tuttavia la vicenda di oggi ci ricorda una volta di più che questo sarà un anno particolare. Un anno in cui in tutte le nostre attività dovremmo fare i conti con una situazione di potenziale pericolo. Ma non possiamo far vincere la paura e soprattutto dobbiamo garantire ai nostri bambini una scuola funzionante nel rispetto delle norme sui contagi. E’ un nostro dovere e un loro diritto”, conclude Giusti

