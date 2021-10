COVID: BOCCHINO, “GRAZIE A LEGA RIAPERTURE A DISCOTECHE CINEMA E TEATRI

L’AQUILA – “Il Paese si appresta a tornare alla normalità grazie all’intervento di Matteo Salvini e dei ministri leghisti; infatti, da oggi, entrano in vigore le nuove percentuali circa la capienza.

Lo afferma Sabrina Bocchino, portavoce regionale della Lega Abruzzo “ In zona bianca: posti coperti al 100% in cinema e teatri, 60% per i palazzetti dello sport e 75% negli stadi, 50% per le discoteche al chiuso e 75% per quelle all’aperto. I ministri leghisti, nel corso della riunione di governo, hanno chiesto e ottenuto che dal calcolo delle capienze al chiuso per le discoteche siano esclusi i dipendenti dei locali. Un passo verso la normalità firmato Lega Salvini Premier “ conclude il portavoce leghista.