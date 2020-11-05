COVID: BOCCIA, “LO STATO AIUTERA’ TERRITORI CON MAGGIORI RESTRIZIONI”

5 Novembre 2020 19:01

ROMA – “Lo Stato aiuterà con tutte le sue forze i territori che lotteranno per alleviare le restrizioni. Per gestire l’epidemia oltre al rafforzamento delle reti sanitarie non c’è altro metodo che il contenimento del contagio attraverso maggiori restrizioni”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo al termine della Conferenza Stato-Regioni per una informativa sul diffondersi dell’epidemia da Sars-Cov-2.




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