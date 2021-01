COVID, BOCCIA: “LOCKDOWN INCOMPATIBILE CON COESIONE SOCIALE”

ROMA – “L’Italia ha fatto il lockdown più duro e più lungo, base per costruire la nostra convivenza con il virus, siamo uno dei Paesi non in ginocchio, basta vedere le differenze con Gran Bretagna – che ha fatto lockdown nazionali ‘stop and go’ e non ha funzionato -, Francia, Spagna, la stessa Germania. Ma il lockdown nazionale presuppone interventi durissimi e non sempre compatibili con la coesione sociale; bisogna tutelare diritto alla salute ed economia, sono convinto che questa strada ci darà ragione”. Così il ministro Francesco Boccia a Che tempo che fa commenta la proposta del consigliere del ministro della Salute Walter Ricciardi.

