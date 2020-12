COVID, BOCCIA: “RISTORI CERTI E TEMPESTIVI PER CHIUSURE NATALE”

ROMA – Le restrizioni per il periodo di Natale saranno accompagnate da “da ristori certi che vareremo tempestivamente”. Lo ha garantito, secondo quanto si apprende, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia nel corso della riunione con Regioni, Province e Comuni. Il ministri riconvocherà domani gli enti locali dopo l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione per illustrare le misure che verranno decise.

Download in PDF©