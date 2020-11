COVID: BOMBOLE D’OSSIGENO INTROVABILI, PIETRUCCI, “NON DARO’ TREGUA AI RESPONSABILI DI QUESTO SFACELO”

L’AQUILA – “È da ieri che sono alla ricerca di una bombola dell’ossigeno. In tutte le farmacie, pubbliche o private non se ne trova una, neanche a pagarla oro e non se ne troverà alcuna prima di lunedì”. È la denuncia affidata ad un post su Fb pronunciata dal consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci, sulla carenza di bombole di ossigeno in un territorio, quello aquilano, interessato da settimane da una impennata di contagi.

“A chiunque si è reso responsabile di questo sfacelo, sappia che non gli darò tregua: in ogni sede, sia politica che legale. Incapaci e s…. è il minimo di quello che vi vorrei gridare in faccia”, si sfoga il consigliere regionale aquilano.



