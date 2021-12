COVID, BOOM TAMPONI A PESCARA: “RISCHIAMO DI PARALIZZARE LE STRUTTURE SANITARIE”

PESCARA – “I dati sull’andamento dell’epidemia da Covid e i numeri che la Asl mi ha comunicato circa la richiesta da parte dei cittadini di sottoporsi a tampone, solo oggi quest’ultimi hanno superato quota mille, rischiano di paralizzare la capacità di risposta delle strutture sanitarie”.

Lo scrive in una nota il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che aggiunge: “Questo mi spinge a rivolgere ai miei concittadini un appello a seguire con estrema attenzione le prescrizioni anti-contagio che da due anni hanno segnato le nostre esistenze ma alle quali, per senso civico e per responsabilità, non possiamo derogare. Invito quindi tutti a indossare le mascherine, a evitare luoghi affollati e, per quanto possibile, a vivere in famiglia, con i propri congiunti, questo periodo di festività”.