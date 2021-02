COVID, BOZZA DECRETO: BLOCCO SPOSTAMENTI TRA REGIONI FINO AL 25 FEBBRAIO

ROMA – Proroga del blocco degli spostamenti tra le Regioni fino al 25 febbraio. È quanto prevede la bozza di decreto legge Covid in ingresso in Cdm.

La data della proroga sarebbe però ancora in discussione e fonti di governo non escludono modifiche al testo: “Dal 16 al 25 febbraio – recita la norma – sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.

