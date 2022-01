COVID, BOZZA DL: OBBLIGO VACCINO PER OVER 50 FINO AL 15 GIUGNO

ROMA – Per “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale” anti Covid si applica a tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che “abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”.

È quanto si legge nella bozza, che l’Ansa ha potuto visionare, di dl Covid attesa in Cdm.

L’obbligo vale “fino al 15 giugno”, ma la data sarebbe in discussione. Sono esentati i casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore”.