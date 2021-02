COVID, BOZZA DPCM: PARRUCCHIERI CHIUSI IN ZONA ROSSA, FIERE E DISCOTECHE ANCHE IN ZONA BIANCA

ROMA – Barbieri e parrucchieri vengono chiusi in zona rossa.

È quanto emerge dalla bozza del nuovo Dpcm. Nel documento si legge: “sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24” dove – a differenza del precedente provvedimento – non vengono menzionati i servizi dei saloni di barbiere e di parrucchiere.

Fiere, congressi e discoteche restano chiuse anche in zona bianca: “Restano sospesi gli eventi – si legge nella bozza – che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso”.

Download in PDF©