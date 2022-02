COVID, BROCCOLO: “VIRUS E’ CAMBIATO E SI VA VERSO ENDEMIA”

ROMA – Il virus SarsCoV2 è cambiato: ora le sue numerose mutazioni ne hanno modificato la biologia e riesce a colpire in modo più lieve e si sta avviando a diventare endemico.

Lo ha detto all’Ansa il virologo Francesco Broccolo, dell’università di Milano Bicocca.

“La situazione è cambiata molto” e il primo motivo è che “il virus è cambiato molto nella sua biologia: ha 50 mutazioni in più rispetto a quello originario e adesso si replica in modo diverso, ossia nelle vie respiratorie superiori”, ha osservato il virologo.

“Di fatto ha dei difetti nella modalità in cui si trasmette perché si aggancia bene al recettore Ace delle cellule umane, ma poi fa fatica a entrare nelle cellule. In pratica – ha rilevato – si trasmette più facilmente, ma infetta meno e questo ormai è chiaro non solo negli esperimenti in vitro, ma nella vita reale”.

Un’altra caratteristica del virus che sta circolando attualmente, con la variante Omicron, è che “dà un’infezione asintomatica in un numero di casi compreso fra l’80% e il 90%”.

I casi positivi, inoltre, “stanno scendendo dal 13 gennaio e tutto fa pensare che continueranno a farlo”; se il loro numero è ancora alto, questo “non deve spaventare perché si fanno in media oltre un milione al giorno, contro i 200.000 dell’anno scorso”. Che “la pandemia sta andando in endemia lo indica anche la percentuale del tasso di positività, sceso nelle ultime settimane dal 22% al 14%”. Un altro elemento nuovo di questo periodo, ha aggiunto Broccolo, è che “la popolazione è iper-immunizzata e indubbiamente il vaccino copre poco dalla trasmissione del virus, ma molto dalla malattia”.

I decessi sono invece ancora alti e i ricoveri nelle terapie intensive scendono lentamente “in quanto sono entrambi ‘code’ delle infezioni da variante Delta”. Oggi, inoltre, “abbiamo a disposizione un armamentario farmacologico decisamente più potente rispetto alle precedenti ondate, con antivirali che si assumono per bocca e che funzionano sulla Omicron e nuovi anticorpi monoclonali da utilizzare come profilassi per chi non può vaccinarsi per presunti effetti avversi”