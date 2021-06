COVID, BRUSAFERRO (CTS): “TUTTE LE REGIONI IN ZONA BIANCA DA FINE GIUGNO”

ROMA – L’incidenza di Covid-19 in Italia è secondo tutte le rilevazioni “25-26 per 100mila abitanti e questo ci porta veramente in una fascia bassa. È un dato positivo che va rafforzato dal fatto che tutte le regioni sono comunque sotto i 50 casi per 100mila abitanti. E quindi la previsione che qualche giorno fa abbiamo fatto di arrivare a fine giugno con tutte le regioni in zona bianca, stante l’attuale andamento, si potrà verificare”.

Sono i dati positivi, “accompagnati anche a un indice Rt a 0.68, con un intervallo di confidenza molto stretto e quindi molto solido”, che ha citato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro oggi durante la conferenza stampa, a Palazzo Chigi, in cui è stato fornito sia un aggiornamento sulla campagna vaccinale che sull’andamento epidemiologico di Covid-19.