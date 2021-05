COVID, BRUSAFERRO (ISS): “DECRESCITA CURVA IN TUTTE LE REGIONI, EFFETTO VACCINI EVIDENTE IN OVER 80”

ROMA, – “La curva in Italia è in decrescita mentre in altri Paesi Ue la situazione è altalenante e di transizione. La decrescita in Italia è sempre lenta ma il dato significativo è che questa settimana in tutte le regioni e province autonome è registrata una decrescita”.

Lo ha affermato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia.

“L’Rt questa settimana è stimato in lieve aumento a 0,89, con un intervallo di confidenza (0,85-0,91) ben al di sotto del valore di 1, il che vuol dire che in questa fase l’epidemia non sta ripartendo, ed anzi essendo sotto 1 tende a decrescere”.

“L’età media dei casi scende a 41 anni e anche l’età media dei ricoveri scende a 65 anni. I casi però segnano un aumento tra i più giovani, tra 0 e 9 anni. I casi tra gli over-80 decrescono più rapidamente delle altre fasce e questo è un effetto delle vaccinazioni”.