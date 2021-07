COVID, BRUSAFERRO (ISS): “ETA’ MEDIA POSITIVI 28 ANNI”

ROMA – “L’età mediana alla diagnosi” Covid “è di 28 anni e stiamo toccando un valore molto basso, più basso anche del picco” minimo “che abbiamo toccato la scorsa estate. Ma sta calando anche l’età mediana al primo ricovero, che è 50 anni. Rimane in lieve calo l’età mediana per l’ingresso in terapia intensiva e l’età mediana al decesso è un po’ più instabile e rimane sopra 70 anni”.

È il quadro tracciato dal presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid della Cabina di regia. L’occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in aree mediche rimane intorno al 2%. Al 13 luglio avevamo 1.128 ricoverati”, ha aggiunto.