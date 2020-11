ROMA – “L’uso delle mascherine di comunità e chirurgiche è uno strumento importantissimo anche per i prossimi mesi, ma vanno usate correttamente. Tenerle sotto il naso ad esempio non è un uso corretto. Il tipo Ffp2 e Ffp3 è invece per un uso professionale e hanno un tempo di utilizzo più limitato”.

Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro nella conferenza stampa al ministero della Salute per l’analisi della situazione epidemiologica.

