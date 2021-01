COVID: BRUSAFERRO, “PRESTO PER LA NORMALITÀ DA 7 GENNAIO, OGNI VIOLAZIONE SI PAGA CARA”

ROMA – “Il 7 gennaio vita normale? Andiamoci piano. Come si può parlare di ritorno alla vita normale? Viviamo in una pandemia, il virus circola diffusamente nel nostro Paese e i servizi sanitari sono sotto stress. Non è il momento di rilassarsi”.

Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, aggiungendo: “Tutti i dati mostrano che l’epidemia non è finita, ma ancora in una fase molto pericolosa. Abbiamo però imboccato la strada per controllarla grazie ai vaccini”.

