COVID, BRUSAFERRO: “SALGONO VACCINAZIONI 12-19. SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO MA PRUDENZA”

ROMA – “C’è un continuo aumento delle vaccinazioni anti-Covid e va segnalato che anche tra 12 e 19 anni si è raggiunto quasi il 70% di copertura per le prime dosi. Si conferma inoltre una efficacia altissima della vaccinazione nel prevenire l’ospedalizzazione in tutte le fasce di età, ma c’è un leggero calo di efficacia per quanto riguardo la possibilità di contrarre l’infezione”.

Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio settimanale della Cabina di regia.

Il fatto che questa settimana “ci siano 4 regioni/Province autonome classificate a rischio moderato, rispetto ad una sola regione della scorsa settimana, rappresenta una fisiologica fluttuazione dei casi, ma l’insieme dei dati ci mostra come la situazione sia sotto controllo”.

Questa, ha detto, “è una fase positiva in generale che, però, richiede una grande prudenza perchè persista e possa rappresentare un inizio di convivenza con questo virus”.