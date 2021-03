COVID, BURIONI: “NOTIZIE ALLARMANTI SU VACCINO ASTRAZENECA E L’AZIENDA TACE”

ROMA – “Giungono notizie allarmanti riguardo al vaccino AstraZeneca (un solo lotto?) di cui non posso dirvi niente. Spero che AstraZeneca, che ha 76mila dipendenti e 3miliardi di utili annui, possa degnarsi di destinare alcune delle sue risorse a spiegare quello che è accaduto”.

Così su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, dopo le segnalazioni relative al lotto ABV5300 del vaccino anti-Covid dell’azienda anglo-svedese, finito sotto esame per un decesso registrato in Austria, un caso di embolia polmonare e due segnalazioni di eventi tromboembolitici.

Invece, aggiunge lo scienziato postando le rassicurazioni diffuse dalla compagnia, “ecco la dichiarazione di AstraZeneca sulla sospensione del vaccino. Come potete vedere è esaustiva, completa, convincente e tranquillizzante (sono sarcastico). Non seguite il mio profilo per avere novità, perché su questo argomento non dirò niente. Spetta a loro parlare”. Scrive ancora Burioni che “in questo momento dovrebbero essere già online tutte le analisi di sicurezza del batch ABV5300 del vaccino AstraZeneca, tutti i luoghi dove è stato distribuito, i dati crudi che hanno portato alla approvazione del batch stesso. Invece niente, solo silenzio. E noi glielo consentiamo”. In un ultimo post sull’argomento, il virologo sottolinea che è “appena uscita una comunicazione tranquillizzante di Ema”, l’Agenzia europea del farmaco, “sulla questione vaccino AstraZeneca, nel silenzio vergognoso della casa farmaceutica che non è accettabile. Sono loro che dovrebbero dirci anche le virgole di cosa è successo”, ribadisce Burioni.

Download in PDF©