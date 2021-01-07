COVID, BURIONI: “VACCINARSI OGGI E’ UN MIRACOLO DELLA SCIENZA”

7 Gennaio 2021 15:46

ROMA – “Potersi vaccinare il 7 gennaio 2021 con un vaccino sicuro ed efficace contro un virus isolato il 10 gennaio 2020 ha un nome preciso: miracolo. E questo miracolo l’ha fatto la scienza”: lo scrive sui social Roberto Burioni, postando una foto che lo ritrae mentre viene vaccinato contro il Covid. “Adesso – conclude il virologo – nessun ritardo! “




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