ROMA – “Potersi vaccinare il 7 gennaio 2021 con un vaccino sicuro ed efficace contro un virus isolato il 10 gennaio 2020 ha un nome preciso: miracolo. E questo miracolo l’ha fatto la scienza”: lo scrive sui social Roberto Burioni, postando una foto che lo ritrae mentre viene vaccinato contro il Covid. “Adesso – conclude il virologo – nessun ritardo! “
COVID, BURIONI: “VACCINARSI OGGI E’ UN MIRACOLO DELLA SCIENZA”
7 Gennaio 2021 15:46
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