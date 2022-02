COVID, CABINA DI REGIA: GREEN PASS SENZA SCADENZA DOPO TERZA DOSE, ZONA ROSSA SOLO PER NON VACCINATI

ROMA – Chi ha fatto la dose booster di vaccino e chi si è contagiato dopo aver fatto due dosi ed è guarito avrà il green pass illimitato.

È questo l’orientamento, secondo quanto apprendono le agenzie, che sarebbe emerso nel corso della cabina di regia prima del Cdm che dovrà varare le nuove regole anti covid.

In cabina di regia dubbi sulla cosiddetta ‘divaricazione’, dunque la distinzione tra vaccinati e non, sarebbero stati sollevati dalla lega, rappresentata al tavolo con il premier Mario Draghi dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Alla fine però la decisione sarebbe stata assunta con il via libera di tutti i presenti. Ora la “palla” passa tuttavia al Cdm chiamato a varare le nuove misure.

Inoltre, le norme della zona rossa restano solo per i non vaccinati. Si introduce, si spiega, una norma che distingue misure in Zona rossa per vaccinati e non. Di fatto per i vaccinati non ci saranno più le distinzioni dei colori delle regioni.

Più scuola in presenza e meno didattica a distanza.

Questa la linea seguita dalla cabina di regia con il premier Draghi. Con una novità: la “divaricazione” tra vaccinati e non dai 6 anni in su. Nel dettaglio: per la scuola dell’infanzia, dai 0 ai 6 anni, si resta in presenza fino al quinto caso di positività in classe. Per la primaria fino a 5 casi in classe non succede nulla, dal sesto vanno in dad per 5 giorni solo i non vaccinati e per la scuola secondaria fino a 2 casi in classe si resta in presenza, dal terzo vanno in dad i non vaccinati.

Cambiano le regole sulla scuola, ma non la durata della quarantena -fissata in 10 giorni- per chi ha contagi in classe ed è costretto alla Dad.

Lo ha stabilito, a quanto apprende l’Adnkronos, la cabina di regia. In precedenza si era parlato di accorciare a 5 giorni la quarantena per gli studenti, il Governo avrebbe invece deciso di mantenere la durata attuale, fissata appunto in 10 giorni.

Le nuove misure anti covid su scuola, green pass e sistema delle fasce di colore dovrebbero entrare in vigore da lunedì 7 febbraio. È l’indicazione, secondo quanto si apprende, che il governo avrebbe dato a Regioni, province e comuni dopo la cabina di regia.