L’AQUILA – Si riunisce oggi la cabina di regia per l’emergenza Covid, rinviata ieri su richiesta di alcune Regioni. E le anticipazioni sul rapporto settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità sembrano preludere a cambiamenti nella mappa tricolore.

La ‘red list’ incombe sulle regioni: Campania, Veneto e Toscana rischiano di abbandonare la zona gialla e l’Alto Adige in anticipo diventa già ‘zona rossa’. Non si può escludere che l’Abruzzo possa passare dalla zona gialla a quella arancione, con maggiori restrizioni. Tutto dipende dai criteri che saranno adottati nella nuova classificazione in base all’evoluzione territoriale dell’epidemia.

La tensione tra governo e regioni resta però alta.

In un a ‘Il Corriere della Sera’. Così il governato dell’Abruzzo, Marco Marsilio, lancia strali contro l’esecutivo.

“L’Abruzzo zona gialla? Sai che soddisfazione! Noi giochiamo con i colori e intanto la situazione peggiora. La seconda ondata del Covid mi sembra più forte della prima, i pazienti sono meno gravi ma aumentano a dismisura. In Abruzzo adesso contiamo circa 500 positivi e 30 ricoverati al giorno. Quando arriverà pure l’influenza sarà un’iradiddio”.

“Il mio problema vero, adesso, è creare il più possibile posti letto Covid. La delega del commissario Arcuri, però, c’è arrivata solo 30 giorni fa. Mentre tutto si poteva fare quest’estate, quando le terapie intensive erano vuote e negli ospedali si poteva lavorare in pace agli ampliamenti. Invece in Italia quest’estate si parlava solo di discoteche – afferma Marsilio -. Il governo avrebbe dovuto darci subito a maggio, quando fece il decreto per l’emergenza, i soldi per operare”, sottolinea Marsilio, che accusa: “Qui si va avanti col metodo sovietico. Ma sì quest’ossessione burocratica di voler pianificare sempre tutto. Riunioni su riunioni, ministri e scienziati. Ma le pianificazioni quinquennali si facevano in Urss e s’è visto com’è andata a finire: l’Urss è fallita”.

Ieri in Italia si sono registrati 32.616nuovi casi (7.195 in meno rispetto a ieri). Le vittime sono 331 (94 in meno rispetto a ieri). Ma sono stati 191.144 i nuovi tamponi effettuati, circa 40mila in meno. Lo riportano i dati diffusi dal ministero della Salute. Complessivamente sono 935.104 i contagiati, comprese vittime e guariti, mentre il totale dei morti è di 41.394.

E’ intanto costante il rapporto tamponi/positivi, che resta a quota 17% circa, così come resta stabile l’aumento dei pazienti in terapia intensiva.

Il numero degli attualmente positivi in Italia ha raggiunto quota 558.636 (+26.100). Di questi 26.404 sono ricoverati con sintomi (+1.331), 2.749 sono in terapia intensiva (+115) e 529.447 in isolamento domiciliare (+24.654). Dall’inizio della pandemia sono invece 335.074 le persone dimesse o guarite, con un incremento nelle ultime 24 ore di +6.183.

Nuova impennata di contagi invece in Abruzzo, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 584 nuovi positivi, su 3.349 tamponi eseguiti.

Tamponi secondo cui è risultato positivo il 17,34% dei campioni analizzati, percentuale record delle ultime settimane.

Un incremento deciso, a cui però si contrappone la totale mancanza di decessi.

Resta inoltre invariato il numero dei ricoveri: ancora 527, di cui 43 in terapia intensiva, con 8.804 dei pazienti che sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Dei nuovi contagi 242 sono in provincia dell’Aquila, 115 in provincia di Teramo, 123 in provincia di Chieti e 81 in provincia di Pescara, altri 23 sono di fuori regione o con residenza in accertamento. Ci sono poi 23 positivi residenti fuori regione o per i quali sono in corso accertamenti sulla provenienza. Gli attualmente positivi superano quota novemila e arrivano a 9.391. I guariti sono 4.592 (+147 rispetto a ieri). Il totale dei casi sale a 14.519.

È ancora una volta L’Aquila, per il focolaio che si è sviluppato ad Avezzano, a detenere il record dei contagi.

Nel dettaglio sono 120 i ricoveri all’ospedale dell’Aquila: Pneumologia 29; Rianimazione 12; Medicina 45; Malattie Infettive 22; Area Grigia 12, “con l’ulteriore disponibilità, a regime, di ulteriori 40 posti letto nel cosiddetto Delta 7”. Ospedale di Avezzano: 55 ricoveri tra Malattie Infettive e Medicina. Ospedale di Sulmona: un ricovero nel posto letto dedicato di Rianimazione.

In aumento, intanto, anche i casi nel Teramano, dove nella giornata di ieri sono stati registrati 103 positivi e quattro vittime. Si tratta di una 91enne e una 84enne di Rocca Santa Maria, un 74enne di Alba Adriatica e un 78enne di Giulianova.

E proprio a Giulianova, sempre ieri, è stata predisposta la chiusura per sanificazione della scuola secondaria di primo grado ‘Pagliaccetti’, nel quartiere Annunziata. Sabato scorso era stata infatti comunicata all’Istituto Comprensivo Giulianova1 la positività al tampone di un alunno.

Sono 282 le positività registrate a Montorio al Vomano (+4 rispetto all’aggiornamento precedente). Oggi riapriranno intanto le scuole, fatta eccezione per le classi sospese in attesa di esito del tampone e quelle in cui si concluderà la quarantena dei ragazzi, come da procedura ministeriale. Si sta intanto aspettando i risultati dei negativizzati e, quindi, guariti.

Scuole chiuse anche a Civita D’Antino, Città Sant’Angelo, Roccaraso, Pizzoli e L’Aquila, dove il sindaco, Pierluigi Biondi, ha predisposto la sospensione delle lezioni in presenza della scuola dell’infanzia Montessori e della primaria di Santa Barbara e San Sisto.

In Alto Sangro, 14 casi a Pescasseroli, 7 a Civitella Alfedena, 8 a Roccaraso dove è stato chiusa anche la scuola materna, 4 a Rivisondoli, 2 quelli registrati a Pescocostanzo, ed uno a Barrea, Alfedena e Scontrone.

Tornando al summit governo e regioni: resta da sbrogliare la matassa dei dati. Al lavoro sulle cifre e sui 21 parametri che stabiliscono le tre aree di rischio ci sono il governo, la cabina di regia sul Covid e lo stesso Cts.

Il “verdetto”, con il consueto rapporto settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, slitta rispetto ai tempi annunciati. Nella fase di validazione dei dati da parte delle stesse regioni, per la quale è prevista una tempistica massima di 24 ore, alcune hanno chiesto più tempo e l’incontro della Cabina di regia ci sarà soltanto nelle prossime ore.

In tutto il Paese i posti occupati in terapia intensiva hanno raggiunto quota 2.749 (+115) mentre sono 26.440 i malati ricoverati con sintomi (+1.331) negli ospedali. Secondo il trend dei dati emersi in questi giorni, Campania, Toscana e Veneto – finora zone gialle – potrebbero retrocedere verso la valutazione di rischio arancione o persino rossa nel prossimo report. In Toscana a preoccupare sono soprattutto gli ospiti delle Rsa, dove quasi un anziano su dieci risulta positivo. Su circa 12.500 pazienti delle oltre 300 strutture 1.103 risultano contagiati, con vari livelli di sintomaticità e di gravità, mentre tra gli operatori si registrano circa 100 casi, per questo la Regione sta predisponendo un apposito piano per separare i contagiati dai negativi.

Download in PDF©