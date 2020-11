COVID: CALANO RICOVERI NELLE TERAPIE INTENSIVE E NEI REPARTI ORDINARI

ROMA – Terapie intensive per il Covid in calo di 20 unità nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sanità. I posti occupati ora in rianimazione sono 3.762. I ricoveri in reparti ordinari registrano un saldo negativo di 385 unità, facendo così scendere il numero dei pazienti a 33.299. In isolamento domiciliare ci sono ora 752.247 persone (+1.820). Tra le regioni con più tamponi positivi giornalieri la Lombardia con 4.615, il Veneto con 3.498, la Campania con 2.729, l’Emilia Romagna con 2.172, il Piemonte con 2.157, il Lazio con 2.070.

Download in PDF©