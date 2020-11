COVID: CAMPANIA E TOSCANA VERSO ZONA ROSSA

ROMA – Nel giorno in cui il presidente del Consiglio ha annunciato novità per quel che riguarda la classificazione delle regioni in base al rischio di diffusione dei contagi da Covid-19, dalla Cabina di regia chiamata a valutare i dati da trasmettere poi al Cts, per le dovute valutazione, filtrano alcune indiscrezioni che vorrebbero il passaggio della Toscana e della Campania in zona rossa. Innalzamento del livello di rischio anche in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e le Marche. Questo almeno secondo i dati che ora passeranno al vaglio del Comitato tecnico scientifico per la valutazione finale.

“Prima di pubblicare l’ordinanza ho voluto chiamare personalmente il ministro Roberto Speranza che mi ha notiziato che la Campania è zona rossa”, il commento del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in un video su Fb.

Download in PDF©