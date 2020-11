COVID: CAMPANIA E TOSCANA ZONA ROSSA, MARCHE, EMILIA ROMAGNA E FRIULI VENEZIA GIULIA IN AREA ARANCIONE

ROMA – Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 15 novembre. Passano in area rossa le regioni Campania e Toscana. Passano in area arancione le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. È quanto apprende l’Ansa.

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, non emetterà più l’ordinanza, già firmata, considerando che la Campania diventerà zona rossa. Lo annuncia lo stesso sindaco in un video su facebook. ”Avevo appena firmato l’ordinanza di cui tanto si è parlato in questi giorni e su cui tanto abbiamo lavorato con gli assessori e gli uffici, anche dopo aver sentito i sindaci delle altre città metropolitane, ma prima di pubblicarla ho voluto chiamare personalmente il ministro Roberto Speranza, con cui lungamente mi ero sentito anche ieri, che mi ha comunicato che la Campania diventa zona rossa. Questa ordinanza in questo momento non ha più efficacia però – prosegue – sono contento del lavoro fatto”.

