COVID, CAMPITELLI: A SAN VITO CENTRO VACCINI NELL’EX DISTRETTO SANITARIO

SAN VITO CHIETINO – Gli spazi situati nell’ex distretto sanitario di San Vito Chietino ospiteranno il centro vaccinale anti Covid.

Lo ha annunciato l’assessore Nicola Campitelli: “Non appena ho ricevuto la segnalazione dai consiglieri comunali Francesca Di Cicco e Paola Bomba – spiega Campitelli – mi sono immediatamente attivato e, con l’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, abbiamo coinvolto la Asl Chieti-Lanciano-Vasto per sostenere l’iniziativa. Nella giornata di oggi abbiamo ricevuto la notizia che gli spazi dell’ex distretto sanitario di San Vito saranno recuperati al fine di realizzare un centro vaccinale anti covid e sarà sede delle Usca”.

“Voglio ringraziare i consiglieri comunali che mi hanno sottoposto la problematica, l’assessore alla Sanità Nicoletta Verì, e la Direzione generale della Asl per aver immediatamente compreso l’importanza di dare una risposta alla sanità territoriale in questo periodo di emergenza sanitaria. Bisogna continuare a lavorare in sinergia con i territori – conclude Campitelli – per capire e cercare di dare risposte alle esigenze”.

Download in PDF©