COVID, CAMPO FELICE: “PROVEREMO A RIAPRIRE MA STAGIONE COMPROMESSA, SUBITO RISTORI”

L’AQUILA – “Proviamo a riaprire, si può fare un mese abbondante vista la tantissima neve caduta e se ci saranno belle giornate: ma la stagione è compromessa, apriamo per dare un servizio, a cominciare da chi ha comprato la stagionale, ai quali comunque ristoreremo il ticket annuale, speriamo, il prossimo anno”.

Dopo la delusione per lo stop a poche ore dalla riapertura prevista per oggi e rinviata ancora una volta al 5 marzo, gli imprenditori della neve non mollano: Gennaro Di Stefano, direttore della stazione invernale di Campo Felice, nel comune aquilano di Rocca di Cambio, con i suoi 1434 la vetta più alta dell’Appennino, non getta la spugna ma chiede con forza sostegni e ristori, sia alla Regione, sia al Governo nazionale.

A tale proposito, Di Stefano, che è anche sindaco di Rocca di Cambio, annuncia che insieme ai responsabili delle stazioni di Roccaraso e Ovindoli, in provincia dell’Aquila, e Passo Lanciano, nel territorio teatino, “ci stiamo muovendo in associazione per fare richieste finalizzate a non chiudere i battenti e poter vivere per i prossimi anni, questo a nome di tutti gli imprenditori abruzzesi”.

“Ci sono stati incontri con il governatore abruzzese, Marco Marsilio, per verificare come agire, riaprire ed avere sostegni considerando che le stazioni sono pronte ad aprire da mesi e che l’ultimo investimento è stato quello fatto per adeguarci alle misure di prevenzione – spiega ancora il dirigente della stazione gestita dalla famiglia Lallini.

“Il 5, se non ci fanno un’altra sorpresa rinviando a poche ore dalla scadenza, riapriremo, ma siamo preoccupati per il futuro: se non arrivano ristori importanti è a rischio la sopravvivenza delle aziende invernali con tante famiglie che rimarranno senza lavoro” conclude.

