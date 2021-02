PACENTRO – “Appresa la sconcertante notizia che la Regione avesse ordinato di inserire Pacentro in zona rossa con soli 4 casi positivi, ho subito chiesto urgenti chiarimenti alla segreteria del presidente Marsilio. Chiarito l’equivoco ho avuto ampie rassicurazioni che dal provvedimento sarà escluso il nostro Comune”.

Le parole del sindaco di Pacentro, Guido Angelilli, arrivano dopo l’annunciata firma dell’ordinanza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sull’istituzione di “ulteriori misure restrittive”, in 6 comuni della provincia dell’Aquila.

Tra i sei comuni interessati dall’ordinanza, oltre a Pacentro, che conta circa 1.100 abitanti, ci sono quelli di Ateleta, Campo di Giove, Cansano, Rocca Casale e Ortona dei Marsi.

L’ordinanza, solo annunciata e non pubblicata, a questo punto, secondo quanto apprende AbruzzoWeb da fonti regionali, non è stata ancora ufficializzata in quanto la Regione, al momento, sta contattando il Cts per capire se il comune possa ora essere escluso dalla zona rossa.

