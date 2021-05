AVEZZANO – Centinaia di persone in isolamento, in attesa dei risultati dei tamponi che non arrivano.

Ci sarebbero problemi al sistema informatico dietro al disservizio sanitario che da giorni coinvolge la Marsica. Il macchinario Panther per processare i tamponi, non centra nulla, spiega Il Centro che, anche se consegnato con netto ritardo ed entrato in azione dopo circa un mese, sta finalmente facendo il suo lavoro: processare fino a 500 tamponi al giorno.

Gli esiti dei molecolari sarebbero fermi al Laboratorio analisi dell’ospedale di Avezzano per via di un difetto di comunicazione, un problema di carattere informatico dei servizi informativi della Asl deputati appunto alla trasmissione dei referti sia ai pazienti che ai medici di famiglia. Una situazione che ha fatto collassare anche l’intero sistema scolastico con genitori, alunni e insegnati tappati in casa in attesa di ricevere il tanto desiderato esito del test.

Solo negli istituti superiori di Avezzano sono almeno 12 le classi in quarantena, mentre altre sarebbero finite comunque in didattica a distanza per l’assenza di docenti anche loro decimati dai provvedimento sanitari.

Intanto, ieri Celano ha fatto registrare il quarto giorno consecutivo senza contagi, mentre in tutta la Marsica i positivi accertati sono stati sei, di cui due a Luco dei Marsi, uno ad Avezzano, Pereto, Oricola e Villavallelonga. Si teme però che proprio in virtù del disservizio sulla trasmissione dei referti i numeri dei contagi nella Marsica degli ultimi giorni non siano reali.