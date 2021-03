COVID, “CAOS VACCINI A PESCARA”. PRIORITA’ ALLA SCUOLA: “PER INSEGNANTI UNA LOTTERIA”

PESCARA – “La campagna vaccinale che stenta a decollare per carenza di dosi e di personale, tra Pescara e Montesilvano per gli insegnanti diventa una lotteria con premio per chi riesce ad iscriversi online per primo”.

A tornare sul tema il Comitato “Priorità alla scuola”: “dissentiamo con forza dalle modalità organizzative che sarebbe meglio definire disorganizzative della gestione del piano vaccinale da parte della Regione Abruzzo”.

“Apprendiamo che, dopo la serata concitata di ieri 4 marzo, ci sono molti posti disponibili, ma permangono difficoltà nel procedimento, errori di trasmissione dati e di sistema. Ed in ogni caso tutta la procedura resta viziata dall’ assenza di trasparenza, di comunicazioni ufficiali e chiare, di una cabina di regia adeguata al ruolo istituzionale che una tale operazione richiede. Non è chiara la catena di responsabilità e continua il rimpallo di responsabilità tra istituzioni a spese dei cittadini e delle cittadine. Oggi il personale scuola, domani chi ci capita”.

“Quali i criteri stabiliti per la vaccinazione? E se ci sono le dosi per tutto il personale scuola perché non viene emanata per tempo una circolare chiara e pubblica attraverso canali istituzionali molto prima di quelli social? La gestione del piano vaccinale indigna ed è anche l’ennesima conferma di un sistema istituzionale e sanitario nazionale smantellato che è imploso in pandemia con tutte le sue contraddizioni: carenza di risorse e progressiva riduzione della presenza di una rete sanitaria capillarmente diffusa sui territori”.

“Le disfunzioni del sistema sanitario sono, a nostro avviso, tra i veri motivi non dichiarati alla base della logica politica che ha portato, ad oggi, a vedere nuovamente sospese le attività didattiche in presenza dall’infanzia alle scuole secondarie anche nei territori classificati gialli o arancioni”, conclude il Comitato.

Intanto, secondo le ultime comunicazioni, il personale docente e non docente della Scuola della Provincia di Pescara che ha aderito alla manifestazione di interesse alla vaccinazione anti Covid-19 registrandosi sulla piattaforma regionale, può prenotare l’appuntamento alla vaccinazione presso il Pala Dean Martin di Montesilvano scegliendo il giorno e l’orario al seguente link:

https://servizi.comune.montesilvano.pe.it/covid19/vaccini/

Il foglio di prenotazione dovrà essere compilato in tutte le sue parti, stampato e consegnato al personale del Pala Dean Martin.

I giorni previsti per la vaccinazione del personale docente e non docente sino ai 65 anni di età sono il 5, l’8, il 9, il 10, l’11, il 12, il 15 e 16 marzo 2021 dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Il personale over 65 si può prenotare, a partire da lunedì 8 marzo, per la giornata di mercoledì 17 marzo.

