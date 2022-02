COVID, CAPITANIO: “CAOS SU CERTIFICAZIONE ESENZIONE VACCINO”

ROMA – “È inutile digitalizzare e semplificare le procedure se manca l’elemento basilare dell’informazione. Cittadini e medici di base sono totalmente all’oscuro delle novità introdotte dal decreto del 4 febbraio e relative alla digitalizzazione del certificato di esenzione vaccinale per motivi di salute”.

Lo dichiara Massimiliano Capitanio, deputato Lega e firmatario dell’ordine del giorno con cui si chiede al governo di porre rimedio alla situazione inviando direttamente il certificato ai cittadini (via sms, via mail o via applicazione IO), senza costringerli a passare fisicamente dai medici di base.

“Non solo centinaia di migliaia di persone non sanno che il loro documento cartaceo scadrà il 27 febbraio – aggiunge -, ma la maggior parte dei medici è totalmente all’oscuro della novità e non ha ricevuto alcuna informazione circa la modalità di caricamento dei dati dei pazienti per la trasformazione digitale del pass”.

“È una situazione insostenibile e non basta certo l’ordine del giorno al nuovo decreto Covid che oggi la Lega ha fatto approvare. I ministri Speranza e Colao intervengano immediatamente, basta creare disagi ai cittadini”.