COVID: CAPRARICA CONTRO MARSILIO. VESPA, “ABRUZZO NON RESTERA’ IN ZONA ROSSA A NATALE”

L’AQUILA – “Basta chiamarlo governatore, non governa nulla, chiamiamoli presidenti di Giunta regionale”.

Lo ha detto il giornalista Antonio Caprarica che questa sera nel corso del programma Stasera Italia, su Rete4, si è scagliato contro il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio: “Marsilio ha attaccato il governo, colpevole, a suo dire, di non essere riuscito a gestire l’emergenza a causa di misure inadeguate. Questi sono comportamenti da irresponsabili, basta chiamarli governatori, non governano niente”, ha tuonato Caprarica ricordando che l’Abruzzo è in zona rossa, unica regione in Italia.

Subito dopo la risposta di Vespa: “Si sono registrati molti casi soprattutto nella mia provincia, quella dell’Aquila, condizione che ha portato il presidente Marsilio ad anticipare la zona rossa, ma non credo che l’Abruzzo resterà regione rossa anche a Natale”.

