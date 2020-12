COVID: CAPUA, “CHI HA AVUTO VIRUS NON DEVE VACCINARSI SUBITO”

ROMA – “Chi ha già avuto il covid non deve essere tra i primi a vaccinarsi. Tra i guariti, c’è chi ha sviluppato anticorpi che addirittura si usano come terapia per plasma, altri meno. Bisognerà valutare. Per quanto riguarda invece i positivi asintomatici, in generale vaccinare quando è in corso un’infezione è sbagliato, è da evitare. Ma, anche qui, bisognerà valutare attentamente la situazione”. Così la virologa Ilaria Capua, ospite a L’aria di domenica su La7.

