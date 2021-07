COVID: CASELLATI IN VISITA A PESCARA, “VACCINO VERA DIFESA, QUESTA È UNA GUERRA”

PESCARA – “Quella che stiamo combattendo contro il Covid è una guerra e lo sapete bene voi che siete in trincea, che riguarda ciascuno di noi: nelle istituzioni così come nella società. Il virus contro cui ci stiamo confrontando da quasi due anni è un nemico dalle mille risorse. Lo stiamo vedendo anche in queste ultime settimane, con un tasso di contagi di nuovo in preoccupante salita a causa della cosiddetta variante delta”.

Cosi la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, questa mattina a Pescara nel corso della visita al Centro vaccinale di via Tirino a Pescara.

Al termine della sua visita di questa mattina, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati si è congratulata con il sindaco di Pescara Carlo Masci per l’efficienza del Centro Vaccinale di via Tirino.

“Mi era stato detto che si trattava di un centro di assoluta eccellenza, ma dopo averlo visto all’opera, posso dire che la realtà ha senz’altro superato le aspettative. Una infrastruttura moderna e funzionale quale è la fiera di Pescara; 24 linee di somministrazione; più di 150 persone impegnate dalla mattina alla sera e un potenziale di quasi 3000 vaccini al giorno. Non sono dati.Sono i numeri vincenti di una preziosa partnership tra pubblico e privato rivolta al bene comune: la nostra salute. Un modello a cui guardare e da imitare”.

Su green pass e vaccini ha detto: “Un nuovo pericolo per tutti: per i più anziani, ma anche per i più giovani che, secondo gli ultimi dati, in questo momento sono quelli più esposti al rischio di contagio. E questo significa ricordarci tutti – e soprattutto ricordare ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze – di essere ancora attenti e prudenti, specie nelle relazioni sociali. Ma significa soprattutto essere consapevoli che in questo momento la nostra vera difesa per contenere e sconfiggere il virus sono proprio i vaccini: tutti i vaccini”.

“Se il virus ha ripreso a correre questa volta dobbiamo correre più velocemente di lui. Perchè prima portiamo a termine questa fondamentale campagna di immunizzazione, prima potremo restituire ai cittadini quella sicurezza sanitaria che è condizione indispensabile per far ripartire società ed economia. Per poter tornare a rianimare i padiglioni di questa fiera di eventi commerciali, artistici, scientifici e culturali. Per rilanciare settori e filiere importanti per questa città e per questa regione, come il turismo, la ristorazione o l’ospitalità alberghiera. In tale prospettiva – ha aggiunto la presidente del Senato a Pescara – l’approvvigionamento e la distribuzione dei vaccini sono senz’altro una priorità. E su questo tema, le più recenti stime del Governo sulle consistenti quantità di dosi in arrivo nelle prossime settimane rappresentano senz’altro una notizia positiva. Ma ancora più importante è sensibilizzare i cittadini. Spiegare loro l’importanza di proteggersi anche per proteggere i loro cari e vincere, con le argomentazioni della scienza e dell’evidenza, preconcetti e pregiudizi”, così ha concluso la presidente del Senato al termine della visita al Centro Vaccinale di Pescara.