COVID: CASI NELLE SCUOLE DI PESCARA, AUMENTANO CLASSI IN QUARANTENA

PESCARA – Aumenta il numero di classi scolastiche in quarantena a Pescara a causa di casi di Covid-19.

Tra scuole dell’infanzia, primarie e medie si registrano problemi in cinque istituti comprensivi, per un totale di oltre 800 persone – alunni, docenti e collaboratori – in isolamento fiduciario. A questi numeri si aggiungono quelli delle scuole superiori, dove pure si registrano casi.

Nelle ultime ore sono finiti in isolamento fiduciario anche gli alunni e i docenti di una quinta elementare della primaria “Codignola” di via Milite Ignoto. La scuola fa parte dell’istituto comprensivo 3, in cui si registra una situazione piuttosto delicata: per due plessi su tre – infanzia, primaria e medie – la Asl ha disposto la sospensione delle attività didattiche, mentre il terzo plesso è quello in cui è scattata la quarantena nelle ultime ore. Ieri, invece, sono finiti in isolamento bambini e docenti della sezione dell’infanzia dei Colli Innamorati del comprensivo 9.

